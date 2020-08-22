شكرا لقرائتكم الزمالك والأهلي .. أكثر لاعبى الأبيض مشاركة في القمة من الجيل الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب جماهير الأهلى والزمالك، المباراة التى ستجمع بينهما، فى التاسعة من مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق فوزًا يرضى جماهيره بعدما اشتعلت المنافسة على اللقب .

يسعى الأحمر لتأكيد تفوقه وصدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 56 نقطة، فيما يسعى الأبيض لتحقيق الفوز لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثالث برصيد 39 نقطة بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى.

ويستعرض "الخليج 365" فى التقرير التالى أكثر لاعبى الزمالك مشاركة أمام الأهلى من بين لاعبى الجيل الحالى قبل قمة الدورى بينهما..

شيكابالا

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يُعد محمود شيكابالا، قائد الزمالك، الأكثر مشاركة من بين الجيل الحالى للاعبى الأبيض فى مباريات القمة، حيث شارك أمام الأهلى فى 21 مباراة من بينهم 14 مباراة فى الدورى الممتاز و3 مباريات فى كأس مصر ومباراتين فى السوبر ومثلهم فى دورى أبطال إفريقيا، حقق خلالهم الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 11 مباراة، سجل خلالهم هدفًا وصنع 7 أهداف، إلا أن الأباتشى لن يشارك فى قمة الدورى، بسبب إيقافه عن الأبيض.

طارق حامد





ويليه فى أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات القمة طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، الذى شارك أمام الأهلى فى 14 مباراة من بينهم 8 مباريات فى الدورى الممتاز و4 فى السوبر المصرى ومباراتين فى كأس مصر، حقق خلالهم الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى مباراتين وهزم فى 7 مباريات.

حازم إمام





فيما يتساوى معه فى عدد المشاركات حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، الذى شارك أمام الأهلى فى 14 مباراة من بيهم 9 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فاصلة فى الدورى و3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى، حقق خلالهم الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى 7 مباريات وهزم فى 6 لقاءات، وصنع خلالهم هدفًا.

محمد عبد الشافى





ويليهما محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، الذى شارك أمام الأهلى فى 13 مباراة بواقع 4 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا و4 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فاصلة و3 مباريات فى كأس السوبر ومثلها فى كأس مصر، فيما حقق الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى مثلهم.