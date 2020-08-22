شكرا لقرائتكم علاء عبد الغنى: مباريات القمة خارج الحسابات ولا تعترف بالأفضل قبل اللقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الأهلي



كشف علاء عبد الغنى نجم نادى الزمالك السابق، والمدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن مباراة القمة التى تجمع قطبى الكرة المصرية فى لقاء الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة مساءً، تبقى خارج الحسابات الفنية ولا تعترف بالأفضل قبل اللقاء ولكن بالأفضل فى وقت المباراة.

​الزمالك ضد الأهلي



وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة، أن الزمالك قد تكون له الأفضلية فى ظل امتلاكه لجميع العناصر الأساسية دون غيابات، فى الوقت الذى يعانى فيه الأهلى من غيابات بالجملة أبرزها رمضان صبحى وآخرها محمود متولى مدافع الفريق الأحمر الذى تعرض للإصابة بالرباط الصليبى فى المباراة الماضية أمام أسوان.

ويسعى الأهلى للثأر فى مباراة اليوم، بعد هزيمته من الزمالك فى السوبر المحلى اذى أُقيم خلال فبراير الماضى بالأمارات بركلات الجزاء الترجيحية ويرغب الأهلى ايضاً للفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدورى المُفضلة له، فيما يهدف الزمالك للفوز من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدورى وتأكيد تفوقه على الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأخير على حساب الأحمر ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبى الكرة المصرية، ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتى، ايڤان بيبك، ويدخلها الأهلى مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتى الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.

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​الزمالك ضد الأهلي



وتبدو الظروف صعبة للغاية فى القلعة الحمراء، بسبب لعنة الغيابات التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة يأتى فى مقدمتهم، محمود متولى الذى أُصيب فى مباراة أسوان الأخيرة بقطع فى الرابط الصلبى ومعه أحمد الشيخ الذى أُصيب فى الكاحل خلال المباراة ذاتها بجانب المُصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ورحيل رمضان صبحى فيما أعلن الجهاز الفنى جاهزية الأنجولى جيرالدو للمباراة.

ويعول السويسرى رينيه فايلر المدير افنى للأهلى فى مباراة الليلة على نفس الأوراق الرابحة ويأتى فى مقدمتها وليد سليمان وعلى معلول وديانج والسولية وقفشة ومعهم آليو بادجى الذى بدأ يدخل فورمة المباريات الفترة الماضية .

أما فى الزمالك، اختتم الفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته الأخيرة على ملعبه، فى التاسعة من صباح أمس، الجمعة، ثم توجه الفريق إلى دخول معسكره المغلق بالتجمع الخامس، استعدادا لخوض الديربى وركز الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك خلال المران الأخير، على بعض الجُمل التكتيكية التى يرغب فى تنفيذها خلال لقاء القمة مع التأكيد على غلق المساحات أمام لاعبى الأهلى والعمل على ترابط خطوط الفريق الأبيض طوال المباراة مع التأكيد على ضرورة التركيز الشديد حتى صافرة الحكم الذى حذر كارتيرون، اللاعبين، من الاحتكاك معه بأى شكل خلال سير اللقاء والتركيز فى المباراة فقط لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير البيضاء.