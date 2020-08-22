شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلى.. هل تشهد القمة 120 مولد نجم جديد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة بانطلاق القمة رقم 120 بقين الزمالك والأهلي على ملعب استاد القاهرة مساء اليوم السبت لمتابعة المباراة المثيرة بين قطبي الكرة المصري الزمالك ضد الأهلي في المواجهة التي تحمل الكثير للفريقين خاصة.

الأهلى يتصدر ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة القمة اليوم السبت مولد نجم جديد حيث يعتمد الزمالك في المباريات الأخيرة في الدوري على نجميه الناشئين أسامة فيصل وحسام أشرف، ومن المتوقع أن يدفع بأحدهما أو كلاهما الفرنسي باتريس كارتيرون في الشوط الثاني من المواجهة المرتقبة .

Advertisements

في المقابل يصر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلى على تواجد الناشئ عربي بدر لاعب وسط الأحمر في قائمة الفريق في المواجهات الأخيرة للاستعانة والدفع به عند الحاجة حيث يحتفظ به كورقة رابحة في صفوف الأحمر لاسيما في ظل الغيابات التي تشهدها قائمة القلعة الحمراء بسبب الإصابات والايقاف.

ومن المنتظر أن تشهد القمة 120 مساء اليوم مولد نجم جديد وتكون بمثابة شهادة ميلاد لأحد النجوم الثلاثة الصاعدين حال الدفع به لتقديم أوراقه إلى جمهور الساحرة المستديرة في مباراة تبقي في الذاكرة لسنوات عديدة