شكرا لقرائتكم تعرف على أغلى 11 لاعبا في قائمة الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتجدد لقاء المتعة والتشويق فى الإيجبشيان ليج عندما يلتقى فريقا الأهلى والزمالك بمسابقة الدورى العام فى إطار منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، فى مواجهة طال انتظارها بالدورى بعد إلغاء مباراة الدور الأول عقب انسحاب الزمالك واعتبار الأهلى فائزاً، ورغم ما سبقها من نتائج وتفاوت مستويات فنية، أو حتى غيابات قهرية للإيقاف أو الإصابة تبقى القمة بلا توقعات تحمل فى جعبتها العديد من الإثارة لعشاق الساحرة المستديرة.

ويدخل كل من الأهلى والزمالك اللقاء رافعين شعار لا بديل عن الفوز، فلكل منه حساباته الخاصة وحاجته الضرورية لتحقيق الفوز المعنوى فى لقاء مهم قبل المشاركة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، لتحفيز اللاعبين وإرضاء الجماهير العريضة. وعلى أرض استاد القاهرة الدولى أو استاد "الرعب"، فى التاسعة مساءً السبت المقبل، تنطلق أحداث كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك، فى مباراة على خط النار حيث تتجدد حكاية صراع جديد بين القطبين.

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وجاءت قائمة أغلى لاعبي القطبين كالتالي:



فرجاني ساسي: 37 مليون جنيه ـ محمد الشناوي: 31 مليون جنية و900 ألف ـ علي معلول: 23 مليون و900 ألف جنيه ـ طارق حامد: 22 مليون ونصف مليون جنيه





محمد مجدي قفشة: 22 مليون ونصف مليون جنيه ـ عمرو السولية: 22 مليون ونصف مليون جنيه ـ جونيور آجاي: 22 مليون ونصف مليون جنيه ـ محمود علاء: 17 مليون و800 ألف جنيه





أيمن أشرف: 17 مليون و800 ألف جنيه ـ يوسف أوباما: 17 مليون و800 ألف جنيه ـ مصطفى محمد: 17 مليون و800 ألف جنيه



