شكرا لقرائتكم حرس الحدود يواجه الإسماعيلى بكل أسلحته في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يولى نادى حرس الحدود أهمية خاصة لمباراة الاسماعيلى المقبلة فى الدورى سعياً للظفر بالنقاط الثلاث لحجز موقعاً فى المنطقة الأمنة بجدول الدورى، لاسيما بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة المحلية.

ويطمح محمد حليم المدير الفنى للحدود الذى يخطو خطواته الأولى فى موقع الرجل الأول بالجهاز الفنى عقب توليه المسئولية بعد رحيل طارق العشرى واستطاع تغيير أداء الفريق الساحلى كثيراً لاسيما فى ظل الدعم والمساندة غير المحدودة التى يمنحها اللواء أركان حرب باسم رياض رئيس نادى حرس الحدود للجهاز الفنى واللاعبين.

ويعتزم محمد حليم مواجهة الإسماعيلي بتشكيل متوازن بين أصحاب الخبرات والوجوه الشابة لتحقيق الفوز الثانى على التوالى، ويستضيف حرس الحدود نظيره الإسماعيلي فى تمام الخامسة عصر غد الأحد على استاد المكس فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الحرس بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة فيما تعادل الدراويش مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى أيضاً.

Advertisements

ويملك حرس الحدود العائد لدورى الأضواء والشهرة هذا الموسم إنجازات لا تنسى فى الكرة المصرية، حيث حصد الفريق السكندرى ثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، بجانب كأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويضم الحرس مجموعة مميزة من اللاعبين مثل أحمد السعدنى محمود رضا وحسن مجدى وتاحا والشبينى وخالد سامى وعبدالله جمعة وعمرو الحلوانى وحامد خالد وفيلكس وابراهيما وجوميز وعبد الرحمن جبنه وشطة ونانا ومحمد عيد وجريندو والنجيل.