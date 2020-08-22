شكرا لقرائتكم اليوم .. الذكرى الأولى لرحيل الغانى أجوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوافق اليوم السبت موعد الذكرى الأولى لرحيل الغاني جونيور أجوجو نجم منتخب غانا والزمالك السابق الذى وافته المنية في مثل هذا اليوم 22 أغسطس 2019 ، بعد صراع طويل مع المرض، في إحدى المستشفيات بـ"لندن"، وذلك بسبب تعرضه لجلطة في المخ، تسببت في سكتة دماغية، ليرحل اللاعب على عالم الساحرة المسديرة، بعدما اعتزال اللاعب كرة القدم عام 2012، وتدهورت الحالة الصحية للاعب منذ عام 2014، وفقد حاسة النطق تماما، ليتوفى في 2019، حيث كان الجهاز الطبي في المستشفى التي تواجد فيها بلندن، يحاول استئصال الورم من المخ ولكنهم فشلوا.

جاء أجوجو إلى الزمالك بضجة كبيرة، على رأس مجموعة من الصفقات اللامعة التي عولت عليها الإدارة والجماهير البيضاء لانتشال النادي من سنوات عجاف ابتعد فيها الفريق عن البطولات.

وانضم أجوجو للفريق الأبيض في صيف 2008 رفقة أسماء على غرار هاني سعيد، والقائد أيمن عبدالعزيز وغيرهم، بينما صاحب مشهد قدومه هالة إعلامية كبيرة على وقع المقابل المالي الضخم الذي انتقل به من نوتنجهام فورست الإنجليزي، إلى الفريق، وهو ما كان يعادل نحو 40 مليون جنيه مصري.

فور وصول المهاجم الغاني لاحقته الشائعات فوقع تحت ضغط كبير لإثبات قدراته وتحقيق آمال جمهور الزمالك الذي تغنى بصفقته طويلا، لكن مشواره مع الأبيض انتهى فجأة كما بدأ.

تلخصت مسيرة أجوجو في 16 مباراة، حمل فيها القميص الأبيض الشهير في دوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري، إلى جانب مباراة السوبر المصري.

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وسجل اللاعب الغاني في تلك المباريات 4 أهداف، بواقع 3 أهداف في الدوري المحلي، إلى جانب هدف وحيد في دوري أبطال أفريقيا.

بدأ اجوجو مسيرته الكروية في شيفيلد وينزداي الإنجليزي في عام 1997، ولعب معهم حتى عام 2000، وشارك معهم في مباراتين، وخلال هذه الفترة أعير إلى أكثر من نادي، حيث أعير إلى نادي أولدهام أثلتيك الإنجليزي في عام 1999، ولعب معهم مباراتين.

شارك أجوجو مع منتخب بلاده في 27 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا، آخر فريق شارك فيه نادي هيبرنيان الأسكتلندي في عام 2012.

كان جونيور أجوجو ضمن كتيبة منتخب غانا التي شاركت مع البلاك ستارز في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2008، والتي توج المنتخب المصري بطلا لها، بعد الفوز على الكاميرون في النهائي.

خرج أجوجو من الزمالك إلى أبولون ليماسول القبرصي، لموسمين (2009-2011)، قبل أن يصل إلى محطته الكروية الأخيرة بنادي هيبرنيان الأسكتلندي، التي ودع منها الملاعب.