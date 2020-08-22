تسريب تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك.. وميدو: «ده شغل سيد عبدالحفيظ»

ذكرت وسائل إعلامية أن المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، استقر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في لقاء القمة بالدوري المصري مساء اليوم السبت.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك على ملعب ستاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري الممتاز.

وبحسب الوسائل الإعلامية، فإن فايلر يتجه للدفع بآليو بادجي مهاجم الفريق في خط الهجوم أمام الزمالك.

ومن المنتظر أن يأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك كالاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول.

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خط الوسط: آليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جونيور أجاي.

خط الهجوم: آليو بادجي.

ميدو يشكك

من جانبه، علّق لاعب الزمالك السابق، أحمد حسام "ميدو"، على تشكيل الأهلي المسرب، معتبراً أنه "غير صحيح من وجهة نظره".

وكتب ميدو تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: "الأهلي مسرب تشكيل لكل مصر: الشناوي، هاني، ياسر، أيمن، معلول، ديانج، حمدي، السولية، أفشة، أجايي وبادچي... أنا عن نفسي شايف أن ده شغل سيد عبد الحفيظ".

وأضاف ميدو في تغريدته: "التشكيل هيكون الشناوي، فتحي، ياسر، أيمن، معلول، ديانج السولية، أفشه ١٠، هاني جناح أو (وليد)، أجاي جناح ومروان مهاجم".