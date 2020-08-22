شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يذكر الجماهير بهدفه الرائع فى مرمى الزمالك عام 1986.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجدى عبد الغنى، ‏‏‏لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على مشاركة جمهوره بأحد أهدافه فى شباك الزمالك عام 1986، أى منذ حوالى 34 عاما، من على بعد 45 مترا من المرمى، وذلك قبل مباراة القمة بين الفرقين اليوم.

ونشر مجدى عبد الغنى، عبر حسابه بموقع تويتر، "فيديو" للهدف وعلق قائلاً، "مساء القمة .. هدفي الشخصي في مرمى الزمالك سنة 86 حد فاكر المباراة انتهت بنتيجة كام".

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وتتجه أنظار ملايين من عشاق الكرة المصرية والعربية صوب استاد القاهرة الدولى، في التاسعة مساء اليوم، لمتابعة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التي يخوضها كل فريق بدافع الفوز لأسباب مختلفة، فالأهلي يسعى للثأر بعد هزيمته من الزمالك في السوبر المحلي الذى أُقيم خلال فبراير الماضي بالأمارات بركلات الجزاء الترجيحية.





ويرغب الأهلي ايضاً للفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدوري المُفضلة له ، فيما يهدف الزمالك للفوز من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدوري وتأكيد تفوقه على الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأخير على حساب الأحمر ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبي الكرة المصرية ، ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتي ، ايڤان بيبك ، ويدخلها الأهلي مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتي الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.