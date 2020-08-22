شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للإسكندرية لمواجهة حرس الحدود بالمكس غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة عصر غد، الأحد، باستاد المكس بالإسكندرية بالجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام، وخاض الفريق مرانه ثم توجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق والمبيت هناك، واشتمل المران على مجموعة من التدريبات الخططية، منها التحول السريع من الدفاع للهجوم والتسديد بعيد المدى قبل السفر، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم ايقافها عدة مرات لعلاج الأخطاء.
ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى7 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى، فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى أيضاً.
وأعلن الجهاز الفنى لفريق النادى الاسماعيلى عن قائمة الفريق استعدادا للقاء حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
ضمت القائمة كلا من :
محمد مجدى، محمد فوزى لحراسة المرمى
خط الدفاع ، محمد هاشم ، محمد مجدي الجمل ، محمد عمار ، اسامة ابراهيم ، احمد ايمن ، محمود البدرى .
خط الوسط ، عمر الوحش ، عماد حمدي ، محمد الضرف ، احمد مدبولي ، محمد مخلوف ، محمد صادق ، مدحت فقوسة ، عبد الرحمن مجدى
خط الهجوم ، محمد حمدى زكي ، محمد الشامي ، حازم مرسي ، بيكيتي سيلفا ، بينسون شيلونجو ، وجيه عبد الحكيم .
وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات ثلاث جولات جديدة “23 و24 و25” لمسابقة الدورى الممتاز وسيلتقى الدراويش فريق الاتحاد السكندرى يوم 31 اغسطس فى تمام الثامنة مساءً على استاد النادى الإسماعيلى ويواجه الفريق مصر المقاصة يوم 4 سبتمبر باستاد المقاولون العرب فى تمام الخامسة مساءً، ويستضيف الإسماعيلى نادى مصر يوم 7 سبتمبر باستاد الإسماعيلية فى السادسة مساءً.
وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.
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