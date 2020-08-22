شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيكابالا الأكثر مشاركة بمباريات القمة.. 4 فوز و6 تعادلات و11هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الأهلى والزمالك المباراة التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد القاهرة، ويسعى كل فريق لتحقيق فوز يرضى جماهيره بعدما اشتعلت المنافسة على اللقب، حيث يسعى الأحمر لتأكيد تفوقه وصدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 56 نقطة، فيما يسعى الأبيض لتحقيق الفوز لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثالث برصيد 39 نقطة بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى أكثر لاعبى الزمالك مشاركة أمام الأهلى من بين لاعبى الجيل الحالى قبل قمة الدورى بينهما..

يُعد محمود شيكابالا، قائد الزمالك، الأكثر مشاركة من بين الجيل الحالى للاعبى الأبيض فى مباريات القمة، حيث شارك أمام الأهلى فى 21 مباراة من بينها 14 مباراة فى الدورى الممتاز و3 مباريات فى كأس مصر ومباراتين فى السوبر ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، حقق خلالها الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 11 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع 7 أهداف، إلا أن "الأباتشى" لن يشارك فى قمة الدورى بسبب إيقافه عن الأبيض.

ويليه فى أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات القمة طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، الذى شارك أمام الأهلى فى 14 مباراة، من بينها 8 مباريات فى الدورى الممتاز و4 فى السوبر المصرى ومباراتين فى كأس مصر، حقق خلالها الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى مباراتين وهزم فى 7 مباريات.

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فيما يتساوى معه فى عدد المشاركات حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، الذى شارك أمام الأهلى فى 14 مباراة من بينها 9 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فاصلة فى الدورى و3 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى، حقق خلالها الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى 7 مباريات وهزم فى 6 لقاءات، وصنع خلالها هدفًا.

ويليهما محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، الذى شارك أمام الأهلى فى 13 مباراة بواقع 4 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا و4 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فاصلة و3 مباريات فى كأس السوبر ومثلها فى كأس مصر، فيما حقق الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى مثلهم.