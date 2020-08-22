شكرا لقرائتكم خبر عن ياعبدالله سماح على اللى عدى وراح.. أشهر إفيهات مدحت شلبى بمباريات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة 120 التى تجمع فريقى الأهلي والزمالك باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى، وأعلنت قناة أون تايم سبورت بشكل رسمى عن معلقى مباراة القمة 120 حيث سيتولى التعليق على لقاء الأهلى والزمالك كل من مدحت شلبى وبلال علام وأيمن الكاشف وحاتم بطيشة، فى المباراة التى ستجمع القطبين باستاد القاهرة الدولى، والتى ستنقلها حصريا مجموعة قنوات أون تايم سبورت.

ودائما تكون مباريات القمة مليئة بالإفيهات والتعليقات التى تظل عالقة فى أذهان الجماهير والتى تكون تلقائية.

وبعد عودة مدحت شلبى إلى التعليق، نرصد أبرز إفيهاته على مباريات القمة، ومنها، عندما سجل مؤمن زكريا هدف الأهلى الثالث "ع الحلوة والمرة مش كنا متواعدين ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين"، ليرمز إلى الفترة التى لعب فيها مؤمن فى نادى الزمالك قبل العودة للأهلى، وهذه الجملة مطلع أغنية للمطرب الراحل عبد الغنى السيد غناها فى فترة الخمسينات من القرن الماضى.

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ويمتلك مدحت شلبى، أو "شلبوكة" كما يطلق عليه محبوه، تاريخا طويلا من الإفيهات، منها "يخرب بيتك يا عارضة"، إضافة إلى تعليقه على هدف مؤمن زكريا خلال مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك عندما أحرز الهدف الثالث "يخرب بيتك يا مؤمن"، ولا ينسى أحد تعليقه على الكرة المشتركة بين خالد بيبو وبشير التابعى فى مباراة القمة 2002، إذ قال وقتها: "بيبو وبشير بيبو والجون.. بيبو وبشير بيبو والجون"، وهى المباراة التى انتهت بسداسية للفريق الأحمر، وتحولت إلى افتتاحية على "الدى جى" فى الحفلات والأفراح، كما ابتكر شلبى "إفيه" على لاعب الأهلى عبد الله السعيد عندما أحرز هدف الفراعنة فى مرمى غانا، قائلا: "من جاور السعيد يسعد.. شوف لى شقة جنبك يا عبدالله.. شوف لى شقة جنبك يا ابنى

"وأطلق مدحت شلبى إفيه "الله عليك يا حبيب والديك" للتغنى بمحمد أبو تريكة، و"يخرب بيتك يا مجرم" فى إشارة لأهداف عماد متعب، وشوفلى شقة جنبك لعبد الله السعيد.