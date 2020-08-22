شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. أغلى 11 لاعبا فى قائمة الأهلى والزمالك قبل انطلاق القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد لقاء المتعة والتشويق فى الإيجبشيان ليج عندما يلتقى فريقا الأهلى والزمالك فى إطار منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، فى مواجهة طال انتظارها بالدورى بعد إلغاء مباراة الدور الأول عقب انسحاب الزمالك واعتبار الأهلى فائزاً، ورغم ما سبقها من نتائج وتفاوت مستويات فنية، أو حتى غيابات قهرية للإيقاف أو الإصابة تبقى القمة بلا توقعات تحمل فى جعبتها العديد من الإثارة لعشاق الساحرة المستديرة.

ويدخل كل من الأهلى والزمالك اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز، فلكل منه حساباته الخاصة وحاجته الضرورية لتحقيق الفوز المعنوى فى لقاء مهم قبل المشاركة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، لتحفيز اللاعبين وإرضاء الجماهير العريضة.

وعلى أرض استاد القاهرة الدولى أو استاد "الرعب"، فى التاسعة مساءً السبت المقبل، تنطلق أحداث كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك، فى مباراة على خط النار حيث تتجدد حكاية صراع جديد بين القطبين.

وجاءت قائمة أغلى لاعبي القطبين كالتالي:

ـ فرجاني ساسي: 37 مليون جنيه

ـ محمد الشناوي: 31 مليون جنية و900 ألف

ـ علي معلول: 23 مليونا و900 ألف جنيه

ـ طارق حامد: 22 مليونا ونصف المليون جنيه

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ـ محمد مجدي قفشة: 22 مليونا ونصف المليون جنيه

ـ عمرو السولية: 22 مليونا ونصف المليون جنيه

ـ جونيور آجاي: 22 مليونا ونصف المليون جنيه

ـ محمود علاء: 17 مليونا و800 ألف جنيه

ـ أيمن أشرف: 17 مليونا و800 ألف جنيه

ـ يوسف أوباما: 17 مليونا و800 ألف جنيه

ـ مصطفى محمد: 17 مليونا و800 ألف جنيه



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