شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طنطا لا يعرف طريق الفوز على الطلائع بعد 7 مواجهات قبل صدام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق طلائع الجيش لمواجهة طنطا فى الرابعة عصر اليوم السبت باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة تحت شعار الفائز مولود والخاسر مفقود، يدخلها الطلائع بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الماضية فيما خسر طنطا من حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

*ترتيب الطلائع وطنطا فى جدول الدوري

يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 3 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً بينما يحتل طنطا المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الطلائع وطنطا مواجهة اليوم هى الثامنة بين الطلائع وطنطا بمسابقة الدورى، فشل أبناء السيد البدوي في تحقيق أي فوز، مقابل فوزين للطلائع كلاهما فى طنطا، بالإضافة إلي فوز الطلائع بمباراة أخرى فى كأس مصر. تعادلا في مباراتين موسم 2006/2007، وفى موسم 2016/2017 فاز الطلائع 2/1 في طنطا، وتعادلا في القاهرة بهدف لكل فريق، وفي الموسم التالي تعادلا سلبيا في القاهرة، وفاز الطلائع خارج ملعبه بهدف دون رد.

وفى مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم تعادل الطلائع وطنطا سلبياً فى 23 نوفمبر 2019 على ستاد طنطا الرياضى.

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*الابتعاد عن منطقة الخطر شعار صلاح وبسيونى

طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بحصد النقاط الثلاث فى ظل الموقف المتقارب بين الفريقين فى جدول المسابقة ، وشدد بسيونى على لاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس مؤكداً أن الفوز يضمن لهم ميلاد جديد فى المسابقة المحلية وبداية فترة جديدة من النتائج المتميزة التى تضمن الهروب من مراكز قاع المسابقة في المقابل يسعى محمد صلاح المدير الفني لطنطا لتسجيل انتصاره الأول مع أبناء السيد البدوى للهروب من منطقة الخطر.

*التشكيل المتوقع للطلائع وطنطا

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام طنطا مكون من :"محمد بسام - عاصم صلاح – أحمد سامي – علي الفيل – محمد ناصف- أحمد سمير– عمار حمدي – محمد أشرف روقة - كريم طارق – ناصر منسي – عمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام الطلائع مكون من :" محمد أشرف وسليمان عبدربه ومحمد الشاذلى وإيهاب سمير وأحمد سالم صافى ومحمد أسعد، وحسام غالى، وليد عادل، جون افير، أحمد فهمى وإسلام فؤاد".