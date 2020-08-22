شكرا لقرائتكم خبر عن "دش ساخن" من مختار مختار لنجوم الإنتاج الحربى بسبب ثنائية إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبى فريقه دشا ساخنا بين شوطى مباراة إنبى وعقب نهاية اللقاء بسبب الأداء المتراخى التى ظهر عليه اللاعبون طوال أحداث المباراة وتسبب فى خسارتهم نقاط اللقاء على ملعبهم، وشدد مختار على لاعبيه بأنه لن يقبل الاستهتار والتهاون مجدداً، مؤكداً أن الاستبعاد من التشكيلة الأساسية سيكون مصير أى لاعب لا ينفذ التعليمات المطلوبة منه.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمته الثانية على التوالى بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة من إجمالى ثلاث مباريات لعبها بعد فترة التوقف حيث حصد نقطة وحيدة من التعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق

وتجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 24 ليظل فى المركز الثامن بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة إنبى التى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام على ستاد السلام حيث يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوى فى الجولة الثانية والعشرين للمسابقة وهى المباراة التى يستعيد فيها جهود لاعبه محمد عادل الذى غاب عن مواجهة انبى بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة المقاولون العرب.

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ونجح فريق انبى فى تحقيق الفوز على الانتاج الحربى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ستاد الاهلى و السلام عصر الجمعة فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام، سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29، وبذلك يرتفع رصيد انبى للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

من جهته كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الأداء المتميز الذى قدموه فى مواجهة الأهلى ونجاحهم فى التعادل مع المارد الأحمر، لاسيما وسط الظروف الصعبة التى عاشها الفريق قبل اللقاء بعد سلسلة إصابات كورونا التى ضربت اللاعبين والجهاز الفني.

وأرسل الإنتاج الحربي شكوى لمسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يعترض فيها على عدم لجوء حكام مبارياته لتقنية الفار التى اعتمدتها الجبلاية ما تسبب فى حرمان الفريق من نقاط مباريات مؤثرة فى مباراتى الأهلى والمقاولون العرب، وتعادل الإنتاج الحربى مع الأهلى بهدف لكل فريق فيما خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.