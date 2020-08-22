شكرا لقرائتكم خبر عن أولى أزمات القمة تظهر مبكرا.. "الصوت" يشعل الخلاف بين إدارتى القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت أجواء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 21 مبكرا، ودخلت إدارة الناديين فى خلاف كبير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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ويدخل الأهلى والزمالك مباراة اليوم بدافع الفوز لأسباب مختلفة، فالأهلى يسعى للثأر بعد هزيمته من الزمالك فى السوبر المحلى الذى أُقيم خلال فبراير الماضى بالإمارات بركلات الجزاء الترجيحية، ويرغب الأهلى أيضاً للفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدورى المُفضلة له، فيما يهدف الزمالك للفوز من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدورى وتأكيد تفوقه على الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأخير على حساب الأحمر ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبى الكرة المصرية، ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتى، ايڤان بيبك، ويدخلها الأهلى مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتى الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.

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كشف مسئولو اللجنة الخماسية، بناء على تكليفات من عمرو الجناينى، أنه يجرى اتصالات حاليا مع مسئولى الزمالك بصفته صاحب المباراة ومسئولى الأهلى من أجل التنظيم لإقامة ممر شرفى للاعب مؤمن زكريا والذى يمر بأزمة صحية أبعدته عن الأهلى مؤخرا، إلى جانب التنسيق مع اللاعب لحضور اللقاء.

وتواجد مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلى بأحد العروض المسرحية بمدينة السادس من أكتوبر، والذى قام بطل المسرحية بتحية اللاعب الذى دخل فى نوبة بكاء بسبب تحية الجمهور له .