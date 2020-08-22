شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن ومصطفى محمد فى مهمة كسر الصيام فى قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الأهلى والزمالك مباراة القمة المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، الأهلى يدخل اللقاء فى صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة من 20 مباراة، والزمالك فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة من 20 لقاء أيضاً، الأهلى لم يهزم طوال 20 مباراة فاز في 18 مباراة وتعادل مرتين مع سموحة والإنتاج الحربى مقابل 11 انتصار و6 تعادلات وثلاث هزائم للزمالك، أحرز الأهلي 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف فقط (أقوى هجوم وأقوى دفاع) مقابل 25 هدفاً للزمالك و14 في شباكه.

ويرفع الثنائى مروان محسن مهاجم الأهلى ومصطفى محمد مهاجم الزمالك شعار إنهاء حالة الخصام مع الشباك التى لازمتهم فى الفترة الأخيرة مع الأحمر والأبيض.

مروان محسن كانت آخر أهدافه مع الفريق الأحمر بتاريخ 15 يناير، في شباك طنطا خلال المباراة التي فاز بها الأهلي بخماسية نظيفة، ومنذ ذلك الهدف لم يسجل مروان في أي مباراة أخرى، حيش شارك في مباريات بيراميدز، المصري، سموحة، انبي والانتاج الحربي، بينما لم تقم مباراة الزمالك واحتسب فوز الأهلى فيها اعتبارياً بعد انسحاب الفريق الأبيض، وجلس على دكة البدلاء في مباراتي المقاولون وطلائع الجيش، وخلال الموسم الجاري شارك مروان محسن مع الأهلي في 19 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين، بينما منذ انضمامه إلى الأهلي شارك مروان في 69 مباراة سجل خلالهم 17 هدفاً وصنع 6 أخرين.

فيما شارك مصطفى محمد مع الزمالك فى 29 مباراة بالموسم الجارى، سجل خلالهم 5 أهداف بالدوري العام و6 في دوري أبطال أفريقيا بإجمالي 11 هدفاً فصي الموسم الجاري، وصام المهاجم الشاب عن التهديف في 6 مباريات متتالية بالدوري مع الفريق الأبيض بالدورى العام، حيث كانت أخر أهداف مصطفى محمد في شباك وادي دجلة في 28 يناير الماضي، ومن بعدها لم يحرز أمام الإسماعيلى والمصرى والاتحاد والمقاصة، بينما خرج من قائمة فريقه أمام حرس الحدود، ولم يشارك في مباراة الأهلي والزمالك التي انسحب منها الفريق الأبيض.