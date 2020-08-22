شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل تكاليف مسحة كورونا لحكام مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحمل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكاليف مسحة كورونا لطاقم الحكام الكرواتى بقيادة إيفان بيبك، الذى سيدير مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020.

وأجرى طاقم الحكام الكرواتي مسحة كورونا فى كرواتيا على نفقة اتحاد الكرة وأرسل نسخة من النتائج إلى الجبلاية والتى أثبتت سلامة الطاقم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد عن الطاقم الكرواتي الذى يدير قمة الزمالك و الأهلي ضم 6 أفراد بقيادة الحكم الدولي إيفان بيبك ومعه مساعد أول: جوران پاتاكي و مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش و حكم رابع: فران يوڤيتش و حكم فيديو: جوران جابريلو و حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش.

Advertisements

فى سياق متصل، حسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة من منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الزمالك، كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هانى، على معلول، آليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "قفشة"، جونيور أجاى وآليو بادجى.

وأعلن المدير الفنى للأهلى قائمة ضمّت 20 لاعباً لخوض مباراة القمة هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلى معلول وأحمد فتحى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وعربى بدر ومحمد مجدى أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

فيما يغيب عن الاهلى أكثر من لاعب فى المباراة هم كل من: صالح جمعة والثنائى الصاعد محمد فخرى ومحمد شكرى لأسباب فنية، ومحمود متولى للإصابة بعدما أجرى جراحة الصليبى الأربعاء، كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة فى الكاحل تعرض لها فى مباراة أسوان الأخيرة الاثنين الماضى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائى المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.