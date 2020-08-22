شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى والزمالك فى 1605 مباريات بالدورى قبل قمة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الكرة المصرية قمة الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري، والمقرر لها التاسعة مساء السبت على أرضية ملعب القاهرة الدولي، والتي تحمل رقم 120 فى تاريخ مواجهات الأحمر والأبيض بالدورى، فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته، بالرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين، إلا أن الجميع يعتبر الكلاسيكو بطولة خاصة لجماهير الناديين.

الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 وسجل 25 هدفاً وعليه 14 هدفاً، فيما يتربع الأهلي على صدارة ترتيب جدول الترتيب برصيد 56 نقطة من 20 مباراة فاز في 18 منها وتعادل فى لقاءين ولم يخسر على الإطلاق وسجل 52 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط

وإجمالا لعب نادى الزمالك 1605 مباريات طوال تاريخه فى مسابقة الدورى العام، حقق الفوز فى 955 لقاءً وتعادل فى 410 وخسر 240 مباراة، وسجل 2690 هدفاً، بينما تلقت شباكه 1203 أهداف واستطاع أن يحصد 2802 نقطة .

في المقابل لعب الأهلى 1605 مباراة طوال رحلته بمسابقة الدوري حقق الفوز في 1085 لقاء وتعادل فى 352 مباراة وخسر 168 مواجهة وسجل لاعبوه 2855 هدفاً وتلقت شباكه 995 هدفاً وأستطاع أن يحصد 3100 نقطة.

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الثلاثي مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" ومحمود علاء في صدارة هدافي الزمالك برصيد 5 أهداف لكل لاعب فيما يتربع يوسف "أوباما" على رأس أفضل صناع الأهداف برصيد 6 تمريرات.

وليد سليمان على رأس قائمة هدافي الأهلي برصيد 7 أهداف يليه النيجيري جونيور أجايي بفارق هدفين ’ فيما يتصدر محمد مجدي "أفشه" لائحة أفضل صناع الأهداف برصيد 7 تمريرات وبفارق تمريرة واحدة عن التونسي على معلول.



جمع الزمالك 8 نقاط من 4 مباريات بعد استئناف الدوري من فوزين على المصري والمقاصة (1 – 0) وتعادلين مع الاتحاد السكندري (1 – 1) و نادي مصر (0 – 0).

حصد الأهلي 7 نقاط من 3 مباريات بعد عودة المسابقة من انتصارين على انبي (2 – 0) و أسوان (3 – 0) وتعادل وحيد مع الإنتاج الحربي (1 – 1).