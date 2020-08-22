محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
جهز النادي الأهلي شاشات عرض لأعضائه في الفروع الثلاثة (الجزيرة، مدينة نصر والشيخ زايد)، لمشاهدة مباراة القمة التي ستجمع فريقه بغريمه الزمالك في التاسعة مساء اليوم علي ستاد القاهرة بالجولة الـ21 لمسابقة الدوري.
وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب أعطى الإدارة التنفيذية تعليمات بتجهيز كل شاشات كل فرع وتوفير سبل الراحة أمام أعضاء النادي لكن بشرط ضرورة الحفاظ علي التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.
وأوضح المصدر،أن فرع مدينة نصر تم فيه تجهيز شاشتي عرض، بجانب تجهيز شاشة بفرع الشيخ زايد التي تقع في محيط حديقة العائلات، ونفس الأمر لفرع الجزيرة الذي يضم أكثر من شاشة عرض كبيرة.
ويدخل الأهلي مباراة القمة وهو في الصدارة برصيد 56 نقطة بفارق 17 نقطة عن الزمالك الوصيف.
لمتابعة تغطية الخليج 365 لكل ما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي.. (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر شاشات عرض كبيرة في فروع الأهلي لمشاهدة القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.