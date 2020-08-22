شاشات عرض كبيرة في فروع الأهلي لمشاهدة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

جهز النادي الأهلي شاشات عرض لأعضائه في الفروع الثلاثة (الجزيرة، مدينة نصر والشيخ زايد)، لمشاهدة مباراة القمة التي ستجمع فريقه بغريمه الزمالك في التاسعة مساء اليوم علي ستاد القاهرة بالجولة الـ21 لمسابقة الدوري.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب أعطى الإدارة التنفيذية تعليمات بتجهيز كل شاشات كل فرع وتوفير سبل الراحة أمام أعضاء النادي لكن بشرط ضرورة الحفاظ علي التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.

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وأوضح المصدر،أن فرع مدينة نصر تم فيه تجهيز شاشتي عرض، بجانب تجهيز شاشة بفرع الشيخ زايد التي تقع في محيط حديقة العائلات، ونفس الأمر لفرع الجزيرة الذي يضم أكثر من شاشة عرض كبيرة.

ويدخل الأهلي مباراة القمة وهو في الصدارة برصيد 56 نقطة بفارق 17 نقطة عن الزمالك الوصيف.

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