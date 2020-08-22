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12 شاشة بنادي الزمالك لمشاهدة القمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

يثبت نادي الزمالك، 12 شاشة كبيرة بجميع أنحاء مقره في ميت عقبة؛ ليتابع أعضاءه مباراة فريقهم أمام الأهلي.

وأشا مصدر مسؤول بنادي الزمالك، لمصراوي، إلى أن دخول الأعضاء للنادي سيكون مع تطبيق تعليمات وزارتي الصحة والشباب والرياضة بخصوص الإجراءات الاحترازية بفيروس (التعقيم - ارتداء الكمامة).

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ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي في التاسعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

ويدخل الزمالك مباراة القمة وهو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر بـ 56 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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