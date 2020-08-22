12 شاشة بنادي الزمالك لمشاهدة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
يثبت نادي الزمالك، 12 شاشة كبيرة بجميع أنحاء مقره في ميت عقبة؛ ليتابع أعضاءه مباراة فريقهم أمام الأهلي.
وأشا مصدر مسؤول بنادي الزمالك، لمصراوي، إلى أن دخول الأعضاء للنادي سيكون مع تطبيق تعليمات وزارتي الصحة والشباب والرياضة بخصوص الإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا (التعقيم - ارتداء الكمامة).
ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي في التاسعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.
ويدخل الزمالك مباراة القمة وهو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر بـ 56 نقطة.
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