"صلاح جديد".. الملك المصري يثير الجدل بين جماهير أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي جاء إعلان نادي أرسنال الإنجليزي، عن ضم صلاح الدين اللاعب الهولندي الشاب في صفقة انتقال حر، ليثير الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي. النادي الإنجليزي ضم اللاعب صاحب الـ17 عاماً مجاناً، بعد أن نشأ لاعب خط الوسط الشاب في نادي فاينورد الهولندي. Advertisements وكتب الجانرز في تغريدته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للإعلان عن ضم صلاح الدين: "نحن جميعاً نرحب بصلاح في أرسنال". وقالت صحيفة "ميرور" عقب إعلان أرسنال عن الصفقة بهذا التعليق، أن جماهير الجانرز اعتقدت أنهم ضموا النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول. وسيلعب صاحب الـ17 عاماً مع فريق أرسنال تحت 23 عاماً، حتى يتم تصعيده للفريق الأول للجانرز في بعض الفترات خلال الموسم المقبل.

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