ميدو عن تشكيل الأهلي المتوقع: لا أعتقد أن فايلر يفكر بتلك الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال لاعب الزمالك الأسبق، أحمد حسام "ميدو"، إن التشكيل المُسرب للنادي الأهلي بخصوص مباراة القمة غير صحيح من وجهة نظره.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم السبت:"الأهلي مسرب تشكيل لكل مصر: الشناوي، هاني، ياسر، أيمن، معلول، ديانج، حمدي، السولية، أفشة، أجايي وبادچي... أنا عن نفسي شايف أن ده شغل سيد عبد الحفيظ وأن التشكيل هيكون الشناوي، فتحي، ياسر، أيمن، معلول، ديانج السولية، أفشه ١٠، هاني جناح أو (وليد)، أجاي جناح ومروان مهاجم".

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك في التاسعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 21.