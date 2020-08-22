تقرير.. ياسين بونو.. الهروب من الظل لاعتلاء عرش الأندلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام

مسيرة كانت في الظل رغم التواجد مع أندية كبرى سواء في المغرب أو إسبانيا لكن في حالة المغربي ياسين بونو فالأخير ظل منتظرًا الفرصة حتى ترجم صبره بالوصول إلى عرش الأندلس.

الحارس المغربي ياسين بونو صاحب الطول الفارع والذي يصل إلى 1.91سم، استطاع أن يخطف الأنظار رغم وصول عمره إلى 29 سنة، لكن مع إشبيلية توّج المغربي مجهوده بالحصول على لقب الدوري الأوروبي (يوربا ليج) للمرة السادسة في تاريخ النادي الأندلسي.

مولد بونو كانت في كندا وتحديدًا في مدينة مونتريال ليرحل بعد ذلك صاحب الجنسية المغربية إلى بلاده وتحديدًا اللعب في صفوف فريق الوداد البيضاوي ليتدرج في فريق الشباب حتى الوصول للفريق الأول ليشبه البعض بأنه سيكون خليفة للعملاق المغربي البادو زاكي.

بونو بعد مسيرته مع الوداد والتي استمرت حتى موسم (2012 - 2013) رحلها بعدها في خطوة مهمة لفريق أتلتيكو مدريد وتحديدًا في الفريق الثاني خلال عام 2013.

صاحب الـ21 عامًا ظّل في الفريق الرديف مع أتلتيكو مدريد موسمين ليرحل بعد ذلك إلى فريق ريال سرقسطة على سبيل الإعارة من أجل الحصول على المزيد من الخبرة داخل أجواء الليجا.

الحارس المغربي الشاب استطاع أن يخوض 38 مباراة مع ريال سرقسطة ليكتب بداية طريق النجاح في بلاد الأندلس، وهنا وجد حارس "أسود الأطلس" طريق العودة من جديد لفريق أتلتيكو مدريد أملاً في الحصول على فرصة المشاركة.

بالفعل عاد بونو من جديد إلى قلعة "الروخيبلانكوس" لكن هذه المرة اصطدم بالحارس العملاق أوبلاك ومعه الحارس البديل مويا، ليترجم الحارس المغربي مجهوده بالحصول على فرصة المشاركة في 47 مباراة خلال أربعة مواسم.

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ورغم محاولات بونو في الحصول على فرصة في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إلا أنه قرر الرحيل عن فريق العاصمة ليتجه صوب إقليم كتالونيا من خلال اللعب مع فريق جيرونا.

في صيف 2016، انتقل بونو لخوض تجربة جديدة من خلال اللعب في صفوف جيرونا بعدما وقع مع الفريق الكتالوني لمدة ثلاث سنوات، ليكتب الحارس المغربي حضورًا مميزًا في الليجا خاصة في موسم (2018 - 2019).

مع جيرونا كتب بونو مسيرة كبيرة حيث شارك في 84 مباراة قبل أن يهبط الفريق الكتالوني ليقرر الحارس المغربي المخضرم الانتقال إلى صفوف إشبيلية الأندلسي على سبيل الإعارة.

بونو تلقى المكافأة في إشبيلية من خلال إصابة الحارس الأساسي في الفريق توماس فاشليك في الركبة خلال يوليو الماضي ليصبح الحارس الأول لعرين الفريق الأندلسي.

وأصبح بونو الحارس الأساسي في إشبيلية خلال اللحظات الحاسمة في مسابقة الدوري الأوروبي على الرغم من مشاركته في الأدوار التمهيدية، لينجح صاحب الـ29 عامًا بعد ذلك في المشاركة ضد روما ثم وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد ليقود فريقه للوصول لنهائي المسابقة ومن ثم الفوز باللقب على حساب إنتر ميلان بنتيجة (3-2).

على الصعيد الدولي وتحديدًا مع منتخب "أسود الأطلس" المغرب، التحق بونو في 2013 وعلى الرغم من ذلك لم يكن الحارس الأساسي في بلاده فقد كان بديلاً في كأس الأمم الأفريقية 2017 ومن ثم في كأس العالم 2018.

بونو أصبح بعد سبعة أعوام الحارس الأساسي في المنتخب المغربي وتحديدًا في بطولة كأس أمم أفريقيا خلال النسخة الأخيرة 2019 والتي أقيمت بمصر.

وشارك بونو في ثلاث مباريات مع المغرب حتى الخروج من منتخب بنين في دور الـ16 من البطولة الأفريقية بعد الخسارة بركلات الترجيح (4-1) بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).