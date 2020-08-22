الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة حرس الحدود

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى تدريباته صباح اليوم ، استعدادا لملاقاة حرس الحدود غدًا فى اطار الاسبوع ال21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أشتمل المران على مجموعة من التدريبات الخططية منها التحول السريع من الدفاع للهجوم والتسديد بعيد المدى قبل السفر للاسكندرية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم ايقافها عدة مرات لإصلاح الاخطاء.

وضمت قائمة الإسماعيلي كلًا من :

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محمد مجدى ، محمد فوزى لحراسة المرمى

خط الدفاع ، محمد هاشم ، محمد مجدي الجمل ، محمد عمار ، اسامة ابراهيم ، احمد ايمن

، محمود البدرى .

خط الوسط ، عمر الوحش ، عماد حمدي ، محمد الضرف ، احمد مدبولي ، محمد مخلوف ، محمد صادق ، مدحت فقوسة ، عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم ، محمد حمدى زكي ، محمد الشامي ، حازم مرسي ، بيكيتي سيلفا ، بينسون شيلونجو ، وجيه عبد الحكيم .