مجدي عبدالغنى يستعيد ذكرى هدفه بالزمالك بالقمة 58 قبل لقاء اليوم

استعاد مجدي عبدالغنى لاعب الأهلي السابق، منذ قليل ذكرى هدفه في الزمالك ، في لقاء القمة 58، والذي جمع بين الفريقين عام 1986.

ونشر مجدي عبدالغنى تغريده له مساء اليوم السبت مرفقة بفيديو ،

قبل مبارة القمة 120 بين الأهلي والزمالك قائلا:" مساء القمة ..

هدفي الشخصي في مرمى الزمالك سنة 86، حد فاكر المباراة انتهت بنتيجة كام؟".

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ومن المقرر ان يلتقي الأهلي والزمالك مساء اليوم السبت ، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، عاس استاد القاهرة الدولي في لقاء القمة 120.

يذكر ان ألتقي الأهلي والزمالك في مبارة القمة رقم 58 بموسم 1985/1986 ، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.