استعاد مجدي عبدالغنى لاعب الأهلي السابق، منذ قليل ذكرى هدفه في الزمالك ، في لقاء القمة 58، والذي جمع بين الفريقين عام 1986.
ونشر مجدي عبدالغنى تغريده له مساء اليوم السبت مرفقة بفيديو ،قبل مبارة القمة 120 بين الأهلي والزمالك قائلا:" مساء القمة ..
هدفي الشخصي في مرمى الزمالك سنة 86، حد فاكر المباراة انتهت بنتيجة كام؟".
ومن المقرر ان يلتقي الأهلي والزمالك مساء اليوم السبت ، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، عاس استاد القاهرة الدولي في لقاء القمة 120.
يذكر ان ألتقي الأهلي والزمالك في مبارة القمة رقم 58 بموسم 1985/1986 ، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبدالغنى يستعيد ذكرى هدفه بالزمالك بالقمة 58 قبل لقاء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.