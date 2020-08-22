قمة الأهلي والزمالك.. سلبية مسحة كورونا لطاقم الحكام

أظهرت مسحات كورونا لطاقم حكام حكام قمة الأهلي والزمالك اليوم بالدوري نتيجة سلبية، حيث كشف مصدر باتحاد الكرة أن الطاقم خضع المسحات في كرواتيا قبل الحضور إلى مصر.

تحمل مسؤولو اتحاد الكرة تكلفة إجراء مسحات كورونا لحكام قمة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء اليوم بالجولة ال٢١ من بطولة الدوري.

فيما وصل القاهرة مندوبا الشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق

تقنية الفيديو في الدوري الممتاز، لمتابعة تطبيق التقنية في قمة الأهلي والزمالك المقرر لها غدا السبت في الجولة ال٢١ للدوري.

وعلمت الوفد أن عمر بيليت مدير الشركة لمنطقة الشرق الأوسط ونونو كاباسو مدير التشغيل وصلا القاهرة لمتابعة تطبيق التقنية في المباراة باعتبارها الأشهر على مستوى الشرق الأوسط.

من جانب اخر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك

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مساعد أول: جوران پاتاكي

مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.