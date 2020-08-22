وزارة الشباب والرياضة تتابع إنجاز الأعمال التنفيذية بمشروعات الطرح الاستثماري بمراكز شباب الإسماعيلية

في إطار فى توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالعمل على رفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية والحفاظ عليها وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بجميع انحاء الجمهورية ، قامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ، بمتابعة الوضع الراهن للعملية الانشائية بمراكز شباب المحافظة والوقوف علي أخر المستجدات .

وشدد الدكتور أشرف صبحي على الانتهاء من كل الأعمال الجارية بكافة مراكز الشباب ، مطالباً القائمين

على الأعمال التطويرية والهندسية بعدم التأخير والإلتزام بالجدول الزمني المحددة للانتهاء من المشاريع الإستثمارية وضرورة استغلال المساحات غير المستغلة عن طريق حق الانتفاع ، وأن يتم التنفيذ وفقا للمواصفات المتفق عليها .

وتابعت الوزارة مشروعات الطرح الاستثماري بمحافظة الإسماعيلية ورصد معدل الإنجاز والتطوير ، من مشروع إنشاء المحلات التجارية وحمام السباحة بمركز شباب مدينة

التل الكبير ، ومتابعة لمركز شباب العهدة وكيفية استغلال المساحات غير المستغلة عن طريق الاستثمار ، ومتابعة عملية إنشاء سور حول مركز شباب وادي الملاك .

و مشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة متاحة لكل مراكز الشباب في كل المحافظات ويفضل يكون المركز جاذب للاستثمار ، ومدة حق الانتفاع بها مرونة نظراً لظروف ومكان والقيمة الاقتصادية للمشروع ، مع عودة المشروع بالكامل إدارياً وفنيا يعود للمركز بعد انتهاء مدة حق الانتفاع المتفق عليها ، وذلك بهدف توفير الخدمات الرياضية والشبابية وزيادة الموارد المالية لها .