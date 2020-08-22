سعد سمير يقوم بالدور المفقود في الأهلي قبل القمة

نجح سعد سمير، مدافع الأهلي وأحد اللاعبين الكبار في الفريق الأحمر، في أداء الدور المفقود داخل القلعة الحمراء.

وُجد سعد سمير في مران الأهلي الأخير قبل

لقاء القمة، أمس الجمعة، وعقد جلسات عدة مع اللاعبين، وهو الدور الذي كان يقوم به الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي قبل إعلان رحيلهما عن الفريق.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.