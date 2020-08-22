سعد سمير يقوم بالدور المفقود في الأهلي قبل القمة

نجح سعد سمير، مدافع الأهلي وأحد اللاعبين الكبار في الفريق الأحمر، في أداء الدور المفقود داخل القلعة الحمراء.
وُجد سعد سمير في مران الأهلي الأخير قبللقاء القمة، أمس الجمعة، وعقد جلسات عدة مع اللاعبين، وهو الدور الذي كان يقوم به الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي قبل إعلان رحيلهما عن الفريق.
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.
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