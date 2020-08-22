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لقاء الستة.. أكبر نتيجة في تاريخ قمة الدوري

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تحمل لقاءات القمة سجلاً تاريخياً حافلاً من المواجهات الكبيرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويعد فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6-1 يوم 16 مايو 2002 النتيجة الأكبر في

تاريخ لقاءات قمة الدوري الممتاز.

وتقابل الفريقان ببطولة الدوري 119 مرة وفاز الأهلي في 45 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 48

لقاء، فيما حقق الزمالك الفوز في 26 مباراة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

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