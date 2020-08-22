قمة الأهلي والزمالك .. اتحاد الكرة يتحمل تكلفة مسحات كورونا للحكام

تحمل مسؤولو اتحاد الكرة تكلفة إجراء مسحات كورونا لحكام قمة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء اليوم بالجولة ال٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز .
خضع طاقم الحكام لمسحة كورونا قبل الوصول إلى مصر من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية قبل إدارة المباراة المرتقبة.
فيما وصل القاهرة مندوبا الشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوريالممتاز، لمتابعة تطبيق التقنية في قمة الأهلي والزمالك المقرر لها غدا السبت في الجولة ال٢١ للدوري.
وعلمت الوفد أن عمر بيليت مدير الشركة لمنطقة الشرق الأوسط ونونو كاباسو مدير التشغيل وصلا القاهرة لمتابعة تطبيق التقنية في المباراة باعتبارها الأشهر على مستوى الشرق الأوسط.
من جانب اخر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:
حكم ساحة: ايڤان بيبك
مساعد أول: جوران پاتاكي
مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش
حكم رابع: فران يوڤيتش
حكم فيديو: جوران جابريلو
حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش
كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.
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