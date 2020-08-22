حكاية أول مباراة قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري

تحمل لقاءات القمة سجلًا تاريخيًا حافلًا من المواجهات الكبيرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.
و تقابل الفريقان ببطولة الدوري 119 مرة، فاز الأهلي في 45 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 48 لقاءً، فيما حقق الزمالك الفوز في 26 مباراة.
تعود أول مباراة قمة ببطولة الدوري إلى يوم 10 ديسمبر 1948 في ملعب الزمالك، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، وذلك في الجولة الثامنة للدوري، وكان الزمالك يحمل وقتها اسم (فاروق) نسبة للملك فاروق.
وسجل للأهلي وقتها أحمد مكاويوسعد عثمان، وأحرز للزمالك سعد رستم وعبدالكريم صقر، وشهدت تلك المواجهات مشاركة الراحل يحيى إمام، جد حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق.
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.
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