الأهلي يتفوق في قمة الدوري على الزمالك

يتفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تاريخ لقاءات القمة ببطولة الدوري المصري الممتاز أمام منافسه التقليدي الزمالك.
تقابل الفريقان ببطولة الدوري 119مرة، فاز الأهلي في 45 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 48 لقاءً، فيما حقق الزمالك الفوز في 26 مباراة.
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.
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