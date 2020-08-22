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الأهلي يتفوق في قمة الدوري على الزمالك

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 يتفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تاريخ لقاءات القمة ببطولة الممتاز  أمام منافسه التقليدي الزمالك.

 تقابل الفريقان ببطولة الدوري 119

مرة، فاز الأهلي في 45 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 48 لقاءً، فيما حقق الزمالك الفوز في 26 مباراة.

 يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

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