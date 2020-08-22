منتخب ألمانيا تحت ١٧ عامًا يستدعي لاعبًا مصريًا

قام المنتخب الألماني، تحت ١٧ عامًا، باستدعاء المصري مصطفى أشرف، لاعب فريق مونشنجلادباخ، الألماني، لنفس الفئة، للدخول في معسكر المنتخب الأسبوع المقبل استعدادًا لخوض ثلاث مباريات ودية.

تعتبر تلك المرة الأولى التي يتم استدعاؤه لمنتخب تحت ١٧ عامًا،

بعد مشاركته مع منتخب ألمانيا تحت ١٦ عامًا، ومن المقرر أن يواجه المانشافت منتخب بلجيكا "مباراتين"، ولوكسمبورج.

وشارك مصطفى أشرف مع منتخب ألمانيا تحت ١٦ عامًا، مع حمل شارة القيادة

معهم، خلال مواجهة منتخب النمسا.

يلعب أشرف مواليد ٢٠٠٤، في مركز خط الوسط، وهو لأب وأم مصريين، وشارك مع فريقه مونشنجلادباخ في ١٩ مباراة، وسجل هدفين.

في سياق متصل تلقى شقيقه سيف أشرف مصطفى، مواليد ٢٠٠٥، لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني تحت ١٥ عامًا، استدعاءً للانضمام لمنتخب ألمانيا تحت ١٥ عامًا.