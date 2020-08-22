منتخب ألمانيا تحت ١٧ عامًا يستدعي لاعبًا مصريًا

قام المنتخب الألماني، تحت ١٧ عامًا، باستدعاء المصري مصطفى أشرف، لاعب فريق مونشنجلادباخ، الألماني، لنفس الفئة، للدخول في معسكر المنتخب الأسبوع المقبل استعدادًا لخوض ثلاث مباريات ودية.
تعتبر تلك المرة الأولى التي يتم استدعاؤه لمنتخب تحت ١٧ عامًا،بعد مشاركته مع منتخب ألمانيا تحت ١٦ عامًا، ومن المقرر أن يواجه المانشافت منتخب بلجيكا "مباراتين"، ولوكسمبورج.
وشارك مصطفى أشرف مع منتخب ألمانيا تحت ١٦ عامًا، مع حمل شارة القيادةمعهم، خلال مواجهة منتخب النمسا.
يلعب أشرف مواليد ٢٠٠٤، في مركز خط الوسط، وهو لأب وأم مصريين، وشارك مع فريقه مونشنجلادباخ في ١٩ مباراة، وسجل هدفين.
في سياق متصل تلقى شقيقه سيف أشرف مصطفى، مواليد ٢٠٠٥، لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني تحت ١٥ عامًا، استدعاءً للانضمام لمنتخب ألمانيا تحت ١٥ عامًا.
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