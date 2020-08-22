رياضة | بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يزاحم الأهلي على ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي بيراميدز في منافسة جديدة مع نظيره النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأظهر بيراميدز اهتمام كبير بضم محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

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وتواصل أحد المسئولين في نادي بيراميدز مع محمد إبراهيم لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق هذا الصيف مؤكدا أن النادي على استعداد لدفع مبلغ ضخم كن أجل حسم الصفقة.

وكان النادي الأهلي قد أظهر هو الأخر رغبة كبيرة منذ فترة في ضم محمد إبراهيم هذا الصيف بل أن بعض الأنباء أشارت إلى حصول النادي الأحمر على توقيع اللاعب.

يذكر أن محمد إبراهيم كان قد أكد منذ فترة في العديد من التصريحات الصحفية والتليفزيونية أنه لا يمانع في الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي في يوم من الأيام.