رياضة | أولمبياكوس اليوناني يعلن ضم أحمد كوكا لـ 3 مواسم

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أولمبياكوس اليوناني يعلن ضم أحمد كوكا لـ 3 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي أولمبياكوس اليونان عن توصله إلى اتفاق مع نظيره سبورتينج براجا البرتغالي من أجل ضم المصري أحمد حسن كوكا بشكل نهائي.

وقال النادي اليوناني في بيان له عبر موقعه الرسمي، يعلن فيه شراء كوكا بشكل نهائي بعقد يمتد لـ3 سنوات.

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وعقب إعلان النادي اليوناني ضم اللاعب قال كوكا :"ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، يعلن فيه شراء كوكا بشكل نهائي بعقد يمتد لـ3 سنوات.

كوكا لعب مع أولمبياكوس على سبيل الإعارة قادمًا من سبورتنج براجا في فترتين سابقين الأولى موسم 2018-2019، وأحرز خلالها 15 البرتغالي هدفًا في 32 مباراة.

والثانية منذ يناير الماضي، حيث شارك في 18 مباراة وسجل 8 أهداف، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري اليوناني.