رياضة | ميدو: تسريب تشكيل الأهلي أمام الزمالك "شغل" عبد الحفيظ وغير صحيح

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو: تسريب تشكيل الأهلي أمام الزمالك "شغل" عبد الحفيظ وغير صحيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة بأن التشكيل المنتشر في الساعات الماضية لفريق الأهلي تسريب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع بموقع التواصل "تويتر" :"الاهلي مسرب تشكيل لكل مصر..الشناوي هاني ياسر ايمن معلول ديانج حمدي السولية افشه اجايي بادچي...انا عن نفسي شايف ان ده شغل سيد عبد الحفيظ وان التشكيل هيكون الشناوي فتحي ياسر ايمن معلول ديانج السولية افشه ١٠ هاني جناح او (وليد) اجاي جناح ومروان مهاجم #الاهلي_الزمالك".

وأضاف :"تفسيري بأن التشكيل المسرب من الاهلي لا يمكن يكون صح ان لا يمكن مدرب كبير زي ڤايلر يبدأ ب ٣ لاعيبة نص ملعب اساسيين من غير وجود اي واحد فيهم على الدكة في ماتش فيه ٥ تغييرات!! لا يمكن مدرب كويس زي ڤايلر يغير طريقة اللعب من غير حتى ما يشتغل على الطريقة في اخر نص ساعه امام اسوان!!".