رياضة | التعاون السعودي يتعاقد مع الأسترالي ميتشل ديوك

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التعاون السعودي يتعاقد مع الأسترالي ميتشل ديوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي التعاون السعودي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الأسترالي ميتشل ديوك لاعب نادي سيدني الأسترالي بداية من الموسم المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" أن اللاعب وقع على عقد مدته عامين.

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وجاء تعاقد التعاون مع ديوك بعدما أبدى المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس المدير الفني للتعاون موافقته على التعاقد مع اللاعب لدعم هجوم الفريق خاصة مع خبرة اللاعب ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان التعاون أعلن منذ أيام قليلة تعاقده مع السنغالي عبدالله ساني قادما من سوشو الفرنسي ليصبح ساني وديوك الأقرب لحل أزمة التعاون الهجومية.

ويعاني التعاون منذ رحيل المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا الذي رفض استكمال مسيرته مع التعاون وكذلك تعرض محمد السهلاوي للإصابات.