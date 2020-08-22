رياضة | موعد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك مساء اليوم السبت 21 أغسطس ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر على ستاد القاهرة الدولي.

وستذاع مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الزمالك يوم السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس الأولي والثانية" بتعليق أيمن الكاشف وحاتم بطيشة ومدحت شلبي.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 39 نقطة من أصل 20 من مباراة خاضها الفريقين في بطولة الدوري.