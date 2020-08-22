رياضة | القمة 120.. لعبة الحسابات الخاصة بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القمة 120.. لعبة الحسابات الخاصة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع عشاق الكرة المصرية مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يخوض الفريقين المباراة بدافع الفوز لأسباب مختلفة، فالأهلي يسعى للثأر بعد هزيمته من الزمالك في السوبر المحلي الذي أقيم خلال فبراير الماضي بالإمارات بركلات الجزاء الترجيحية.

ويرغب الأهلي أيضاً الفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدوري المُفضلة له، فيما يهدف الزمالك للفوز من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدوري، وتأكيد تفوقه على الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأخير على حساب "الأحمر"، ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها، لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبي الكرة المصرية.

ويدير قمة اليوم الحكم الكرواتي، إيفان بيبك، ويدخلها الأهلي متربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة، فيما يأتي الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.

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في الأهلي، تبدو الظروف صعبة للغاية بسبب لعنة الغيابات التي فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء، فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة يأتي في مقدمتهم محمود متولي الذي أُصيب في مباراة أسوان الأخيرة بقطع في الرابط الصلبي، ومعه أحمد الشيخ الذى أُصيب في الكاحل، خلال المباراة ذاتها، بجانب المُصابين محمد محمود، كريم نيدفيد، وحسين الشحات الذي أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، ورحيل رمضان صبحي، فيما أعلن الجهاز الفني جاهزية الأنجولي جيرالدو للمباراة.

ويعول السويسري رينيه فايلر في مباراة الليلة على نفس الأوراق الرابحة، ويأتي في مقدمتها وليد سليمان، علي معلول، ديانج، السولية، أفشة، ومعهم آليو بادجي الذي بدأ يدخل فورمة المباريات الفترة الماضية.

أما في الزمالك، اختتم "الأبيض" بقيادة باتريس كارتيرون، تدريباته الأخيرة على ملعبه، ثم توجه الفريق إلى دخول معسكره المغلق بالتجمع الخامس، استعداداً لخوض الديربي، وركز الفرنسي خلال التدريب الأخير، على بعض الجُمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها خلال لقاء القمة مع التأكيد على غلق المساحات أمام لاعبى الأهلي، والعمل على ترابط خطوط الفريق "الأبيض" طوال المباراة، مع التأكيد على ضرورة التركيز الشديد حتى صافرة الحكم الذي حذر كارتيرون، اللاعبين، من الاحتكاك معه بأي شكل خلال سير اللقاء، والتركيز في المباراة فقط لتحقيق الانتصار، وإسعاد الجماهير البيضاء.

واستقر كارتيرون حول الاعتماد على التركيبة الأساسية للفريق في مواجهة الأهلي، حيث سيعود المدرب الفرنسي لتشكيله المعتاد قبل توقف النشاط الكروي، "محمد أبو جبل، حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي، طارق حامد، فرجاني ساسي، وأمامهما أحمد زيزو، أوباما، أشرف بن شرقي، ومصطفى محمد".

ويُفاضل كارتيرون بين الثنائي حسام أشرف وأوناجم للبدء بأحدهما على حساب أوباما، الذي يلعب خلف رأس الحربة، خاصة بعدما عاد اللاعب للفريق مؤخراً بالمُشاركة في مباراة نادي مصر، وذلك بعد فترة من ابتعاده عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، إلا إن جاهزية أوباما من خلال التدريبات قد تعزز فرصه للتواجد في التشكيل الأساسي، مع الإبقاء على الثنائي حسام أشرف وأوناجم كورقة رابحة على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض، للدفع بهما حسب سير أحداث اللقاء، خاصة الصاعد حسام أشرف الذى ينوي كارتيرون بالدفع به في القمة كمفاجأة للفريق "الأحمر".