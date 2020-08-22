رياضة | بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن مستقبل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني، والمُعار هذا الموسم إلى بايرن ميونيخ الألماني، في غموض شديد، خاصة بعد تعاقد النادي الكتالوني مع الهولندي رونالد كومان.

ووفقاً لصحيفة " بيلد " فإن كومان قد طلب من بارتوميو عدم التفريط في اللاعب البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الهولندي قد وضع النجم البرازيلي داخل مشروعه الجديد، خاصة بعد إقتراب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي في صيف 2021.

Advertisements

وكان نادي برشلونة قد عرض كوتينيو للبيع في الفترة الماضية، وسط رغبه كبيرة لدي اندية البريمرليج لشراء اللاعب.

ومن جهه أخري يملك نادي بارين ميونيخ الألماني أحقية شراء اللاعب البرازيلي في حال دفع 120 مليون يورو، وهو ما يحاول النادي البافاري تقلصية إلى 65 مليون يورو.

يذكر أن كوتينيو يتواجد حاليًا، رفقة بعثة بايرن ميونيخ في لشبونة لخوض فعاليات نهائي دوري أبطال أوروبا الاحد المقبل أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.