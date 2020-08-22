شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف «الخطيب» من حضور مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لن يحضر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مباراة الليلة بين الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري ضمن الجولة 21 من الدوري الممتاز باستاد القاهرة.
وعلمت «المصري اليوم» أن «الخطيب» لن يكون حاضرًا الليلة في ستاد القاهرة لمشاهدة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.
وكان رئيس الأهلي قد حضر مران الفريق الأساسي قبل المباراة، والذي أقيم أول أمس الخميس، كما اجتمع بالمدير الفني رينيه فايلر ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,148
-
تعافي
64,318
-
وفيات
5,231
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موقف «الخطيب» من حضور مباراة القمة بين الزمالك والأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.