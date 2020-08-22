شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلقين لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي: أحدهم يعود بعد غياب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الزمالك، الليلة، نظيره الأهلي، على أرض استاد القاهرة الدولي، في قمة جديدة للكرة المصرية، ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت قنوات «أون تايم سبورتس»، التي ستذيع المباراة على قناتيها «أون تايم سبورت» و«أون تايم سبورتس 2»، عن أسماء المعلقين الأربعة الذي سيحصل المشاهد على فرصة الاختيار للاستماع لأحدهم.
وسيعلق على المباراة كل من أيمن الكاشف وبلال علام وحاتم بطيشة، بالإضافة إلى مدحت شلبي، العائد بعد فترة غياب.
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