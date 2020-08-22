شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الزمالك، الليلة، نظيره الأهلي، على أرض استاد القاهرة الدولي، في قمة جديدة للكرة المصرية، ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.
ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، فيما ستُذاع على قنوات «أون تايم سبورتس» و«أون تايم سبورتس 2».
ويدخل الأهلي اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.
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