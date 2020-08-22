شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع للأحمر في مباراة القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة من منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز.
ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الزمالك، كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هانى، على معلول، آليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "قفشة"، جونيور أجاى وآليو بادجي.
وأعلن المدير الفنى للأهلى، قائمة ضمّت، 20 لاعباً لخوض مباراة القمة، هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلى معلول وأحمد فتحى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وعربى بدر ومحمد مجدى أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.
فيما يغيب عن الأهلى أكثر من لاعب فى المباراة، وضمت قائمة الغائبين عن مباراة القمة، كلاً من: صالح جمعة والثنائى الصاعد محمد فخرى ومحمد شكرى لأسباب فنية ويغيب للإصابة محمود متولى الذى أجرى الأربعاء، جراحة الرباط الصليبى كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة فى الكاحل حيث تعرض الثنائى للإصابة فى مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الاثنين الماضى ضمن منافسات الجولة العشرون لبطولة الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائى المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.
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