شكرا لقرائتكم أول أزمات القمة تظهر مبكرا.. "الصوت" يشغل الخلاف بين إدارتى القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتعلت اجواء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر اقامتها مساء اليوم على استاد القاهرة، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة 21 مبكرا، حيث دخلت إدارة الناديين فى خلاف كبير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وعلم "الخليج 365" أن الأهلى أرسل خطابا يطلب فيه تشغيل صوت الجماهير كخلفية فى المباراة وهو الأمر، الذى وافق عليه اتحاد الكرة بشرط موافقة الزمالك صاحب المباراة، إلا أن الأخير تحفظ وطلب اقامة المباراة بدون أصوات الجماهير.

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ويحاول مسئولو الأهلى تنفيذ الأمر ولكن بشرط أن يكون الصوت مناسبا ولا يمثل إزعاجا للاعبين، فيما لازال هناك محاولات إقناع من مسئولى اتحاد الكرة لإدارة الزمالك للموافقة على الأمر.

ويخوض الفريقان المباراة بدافع الفوز لأسباب مختلفة، فالأهلى يسعى للثأر بعد هزيمته من الزمالك فى السوبر المحلى الذى أُقيم خلال فبراير الماضى بالإمارات بركلات الجزاء الترجيحية، ويرغب الأهلى أيضاً للفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدورى المُفضلة له، فيما يهدف الزمالك للفوز من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدورى وتأكيد تفوقه على الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأخير على حساب الأحمر ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبى الكرة المصرية، ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتى، ايڤان بيبك، ويدخلها الأهلى مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتى الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.