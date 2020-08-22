شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلى..كارتيرون يبحث عن فوزه الثالث على الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غريمه التقليدي ومنافسه الأهلي في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 21 من منافسات الدوري الممتاز.

ويعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي التي ستقام مساء اليوم السبت 22 أغسطس 2020 ، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، برصيد 56 نقطة فيما يأتي الزمالك في الوصافة برصيد 39 نقطة.

وهناك مواجهة خاصة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ونظيره السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، وموقعة ثأر لاسيما بعدما انتزع الفرنسي السوبر المحلى من السويسري في فبراير الماضي بركلات الترجيح.

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كما يبحث الفرنسي باتريس كارتيرون عن مواجهة خاصة مع فريقه القديم النادي الأهلي حيث يبحث عن الفوز الثالث على ناديه السابق ليؤكد تفوقه على القلعة الحمراء التي أقالته بعد خسارته نهائي لقب دوري أبطال إفريقيا 2018 أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في تونس.

وواجه كارتيرون الاهلى من قبل في 3 مباريات عندما كان يقود وداى دجلة والزمالك، وتمكن من الفوز على الأهلى مرتين وتلقى هزيمة وحيدة فقط فيما لم يحضر التعادل في المواجهات المباشر بينهما، وخلال 3 مواجهات خاضها باتريس ، أمام الأهلي مع فريقين مختلفين، فاز في مباراتين وخسر في واحدة.

وتفوق الفرنسي في مواجهاته المباشرة أمام الأهلي، حيث فاز أثناء توليه قيادة وادي دجلة، التي جاءت على الأهلي بهدف نظيف ثم عاد ليخسر مع الغزلان أمام الأحمر بنتيجة 2-1.

وواجه كارتيرون مدرب الزمالك فريقه القديم الأهلي في مباراة واحدة فقط بكأس السوبر المصري، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفازت القلعة البيضاء بركلات الترجيح ، لتحسم لقب السوبر المصري في فبراير المنصرم