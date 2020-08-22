شكرا لقرائتكم عضو مجلس الأهلى: "اللهم أشفى عبدك مؤمن زكريا اللهم البسه ثوب العافية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى محمد الجارحى عضو مجلس ادارة النادى الأهلى الشفاء لمؤمن زكريا نجم المارد الاحمر الذى ظهر باكياً ليلة أمس، وكتب الجارحى عبر حسابه على فيس بوك: "اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اللهمَّ إنِّى أعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ,اللهمَّ إنى أعوذُ بك منْ السلبِ بعد العطاء، اللهم أشفى عبدك مؤمن زكريا اللهم البسه ثوب العافية اللهم اشفه وأنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يارب".

وتواجد مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلى بأحد العروض المسرحية بمدينة السادس من أكتوبر وبعدما قام بطل المسرحية بتحية اللاعب دخل فى نوبة بكاء بسبب تحية الجمهور له .

ومن جانب آخر، أرسل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، خطاباً إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يجدد فيه طلب الأهلى الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل، نظراً للظروف الضحية التى يمر بها اللاعب والتى أوقفته عن ممارسة لعبة كرة القدم، ورغبة من النادى وقياداته فى مساندة مؤمن لعطائه وإخلاصه.

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وأكد رئيس النادى فى خطابه أن الدفعات الاستثنائية التى تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية نظراً للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج وأن النادى الأهلى يطلب موافقة الوزارة على صرف قيمة العقد بالكامل لعدم مخالفة اللوائح والقوانين، كما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذى يمر بظروف صحية صعبة، خاصة وأن كرة القدم هى مصدر دخله الوحيد.

وشدد الخطيب على ثقته فى استجابة الدكتور أشرف صبحى لطلب النادى، لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل الرياضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف.