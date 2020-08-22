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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم السبت 22 أغسطس في الدوري المصري



يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة التاسعة مساء اليوم السبت، لمشاهدة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.





موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم السبت 22 أغسطس في الدوري المصري



مباراة الاهلي والزمالك تنطلق فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى، ويسعى فايلر المدير الفني للأهلى لرد الاعتبار أمام الزمالك بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض بمباراة السوبر المحلى، بينما يبحث كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تجربة بعض الخطط الفنية قبل مواجهة الرجاء البيضاوى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم السبت 22 أغسطس في الدوري المصري



الأهلى يتصدر ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم السبت 22 أغسطس في الدوري المصري



ومن المتوقع أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط عمرو السولية وأليو بادجى وجيرالدو وأجاى وقفشة وفى الهجوم مروان محسن.

موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم السبت 22 أغسطس في الدوري المصري

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ومن المتوقع أن يخوض الزمالك القمة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد حمدى الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم مصطفى محمد.

موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم السبت 22 أغسطس في الدوري المصري



ويفتقد الزمالك فى مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادى مصر، وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى.

ويمر فريق الأهلى بمرحلة صعبة للغاية، بعدما ضربت الإصابات والإيقافات صفوف المارد الأحمر قبل القمة، حيث يغيب رمضان صبحى الذى رحل عن الأهلى، بعد انتهاء إعارته رسمياً مع الأحمر، إلى جانب حسين الشحات بسبب الإصابة، التى يعانى منها بعدما أجرى عملية الفتاق وأيضاً محمود كهربا بداعى الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك وكذلك محمود متولى الذى أجرى جراحة الصليبى.

موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم السبت 22 أغسطس في الدوري المصري



ويبحث كل فريق عن حصد فوز مهم قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لدعم اللاعبين معنوياً وإرضاء الجماهير، الأهلي في حالة الفوز يقترب من حصد اللقب 42 بالدوري، والزمالك مع الانتصار يؤجل تتويج غريمه التقليدي ويقلص الفارق إلى 14 نقطة بدلاً من 17.

قبل اللقاء سجل هجوم الأهلي 52 هدفاً فيما سجل الزمالك 25، وهو ما يعني أن قوة الزمالك الهجومية تعادل نصف القوة الهجومية للكتيبة الحمراء.





موعد مباراة الأهلى والزمالك غدا السبت 22-8-2020



ويعتبر أكبر فوز حققه الأهلي في الدوري كان على حساب طنطا بخماسية نظيفة، ثم أسوان بخماسية مقابل هدف، وفي المقابل كان أكبر نتيجة حققها الزمالك هي 3/2 على حساب طنطا.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف فيما استقبل الزمالك 14، وهو ما يؤكد صلابة الدفاعات الحمراء التي تعد الأفضل في الموسم الجاري، ولذلك فالأهلي بلا هزيمة حتى الآن بعد 18 فوز وتعادلين وتلقى الزمالك 3 هزائم وحقق 11 انتصاراً وتعادل في 6 مباريات.