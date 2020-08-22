شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. أرقام تاريخية عن القطبين في مسابقة الدوري قبل القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الكرة المصرية قمة الأهلى والزمالك ضمن مباريات الجولة 21 من الدورى المصري، والمقرر لها التاسعة مساء السبت على أرضية ملعب القاهرة الدولي، والتى تحمل رقم 120 فى تاريخ مواجهات الأحمر والأبيض بالدورى، فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته، بالرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين، إلا أن الجميع يعتبر الكلاسيكو بطولة خاصة لجماهير الناديين.

ماتش الاهلي والزمالك



الزمالك فى المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 وسجل 25 هدفاً وعليه 14 هدفاً، فيما يتربع الأهلى فى صدارة ترتيب جدول الترتيب برصيد 56 نقطة من 20 مباراة فاز فى 18 منها وتعادل فى لقائين ولم يخسر على الإطلاق وسجل 52 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

وإجمالا لعب نادى الزمالك 1605 مباريات طوال تاريخه فى مسابقة الدورى العام حقق الفوز فى 955 لقاء وتعادل فى 410 وخسر 240 مباراة وسجل 2690 هدفاً بينما تلقت شباكه 1203 هدفاً واستطاع أن يحصد 2802 نقطة .

مباراه الاهلي والزمالك





فى المقابل لعب الأهلى 1605 مباريات طوال رحلته فى مسابقة الدورى حقق الفوز فى 1085 لقاء وتعادل فى 352 مباراة وخسر 168 مواجهة وسجل لاعبوه 2855 هدفاً وتلقت شباكه 995 هدفاً وأستطاع أن يحصد 3100 نقطة.

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الثلاثى مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" ومحمود علاء فى صدارة هدافى الزمالك برصيد 5 أهداف لكل لاعب فيما يتربع يوسف "أوباما" على رأس أفضل صناع الأهداف برصيد 6 تمريرات.

موعد مباراه الاهلي والزمالك





وليد سليمان على رأس قائمة هدافى الأهلى برصيد 7 أهداف يليه النيجيرى جونيور أجايى بفارق هدفين ’ فيما يتصدر محمد مجدى "أفشه" لائحة أفضل صناع الأهداف برصيد 7 تمريرات وبفارق تمريرة واحدة عن التونسى على معلول.

جمع الزمالك 8 نقاط من 4 مباريات بعد استئناف الدورى من فوزين على المصرى والمقاصة (1 – 0) وتعادلين مع الاتحاد السكندرى (1 – 1) ونادى مصر (0 – 0).

حصد الأهلى 7 نقاط من 3 مباريات بعد عودة المسابقة من انتصارين على انبى (2 – 0) وأسوان (3 – 0) وتعادل وحيد مع الإنتاج الحربى (1 – 1).