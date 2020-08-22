كواليس «علقة» رمضان صبحي من أهلاوية في الساحل الشمالي.. وأول تعليق من اللاعب على الواقعة

تداول عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لأشخاص قالوا إنهم شاهدوا لاعب الأهلي السابق، الراحل إلى بيراميدز رمضان صبحي، وهو يدخل في مشادة بالأيدي مع جماهير للنادي الأهلي أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

وقال أحد المنشورات، إن رمضان صبحي لاعب الأهلي تلقى ضربا من عدد من جماهير النادي عندما وجهوا إليه كلاما عن الخيانة بعد الرحيل من النادي الأهلي إلى بيراميدز، فوقف لهم رمضان صبحي ودخل في مشادة معهم فتلقى لكمة من أحدهم. حسبما نشر موقع "السلطة".

بينما أكدت منشورات أخرى واقعة التعدي على رمضان صبحي لكن برواية مختلفة، إلا أن جميعها تؤكد رواية الضرب والمشادة مع جماهير الأهلي في الساحل الشمالي.

فيما لم يؤكد المقربون من لاعب الأهلي الواقعة أو ينفونها، بينما انتشرت تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، في انتظار تعليق اللاعب.



بدوره، نفى رمضان صبحى، لاعب الأهلى السابق، ما تردد مؤخراً بشأن دخوله فى مشادة كلامية عنيفة مع بعض مشجعى الأهلى خلال وجوده فى الساحل الشمالى، مؤكداً أن ما تردد فى هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وليس له أساس من الصحة.

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وأوضح رمضان صبحى أن علاقته قوية بجماهير الأهلى ولم تحدث أى مشاحنات بينه وبينهم مثلما تردد مؤخراً عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت بعض التقارير الإعلامية تناولت أن رمضان صبحى دخل فى مشادة كلامية عنيفة مع بعض الجماهير الأهلاوية بسبب رفض اللاعب البقاء فى الأهلى ورحيله إلى بيراميدز، وهو ما نفاه اللاعب جملة وتفصيلاً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

من ناحية أخرى، كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس جديدة فى أزمة رحيل رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "لما كلمت رمضان صبحى أفهم منه سبب رحيله عن الأهلى قالى إنه زعلان أن الأهلى دفع مبالغ كبيرة فى شراء حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ورديت عليه قولتله وأنت مالك يابنى بالشحات وطاهر، من حق أى فريق يدعم صفوفه والأهلى مقصرش معاك رغم أن اشترى لاعيبة كتير بس بردو قدملك العرض الأغلى فى تاريخ القلعة الحمراء".

وأضاف شوبير، "رمضان صبحى كان بيكلمنى وبجواره شريف إكرامى، وقالى ياكابتن أنا اتصلت بالكابتن محمود الخطيب عشان أبلغه أنى هلعب لبيراميدز، خاصة أنه قعد معايا وهو مش بيقعد مع اللاعيبة خالص بشكل منفرد إلا لما بيجتمع معانا فى النادى كلنا، وللأسف مردش عليا فكلمت أمير توفيق بلغته إنى خلصت فى بيراميدز بنسبة 80 %".

وتابع شوبير، "يا جماعة نادر شوقى انفصل عن رمضان صبحى، ورمضان أصبح ليه وكيل جديد هو على صقر وهو للى ميعرفش "ابن خالة نادر شوقى"، وبقول للأهلاوية مش عايزين هجوم وتجريح نقفل الملف ونفتكر أى لحظة حلوة للاعب فى النادى".

وأضاف شوبير، "هدرسفيلد الإنجليزى لن يعاقب رمضان صبحى لأنه عايز يبيعه ويستفيد بالفلوس من الآخر، وسر تأخير إعلان انتقال رمضان لبيراميدز هو رغبة الناديين فى حسم الصفقة بأعلى عرض سواء للنادى الإنجليزى وبأقل قيمة مناسبة لبيراميدز، مسألة وقت وشطارة فى التفاوض بس".

وشارك العفيجى مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 .

كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف